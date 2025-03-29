В жилмассиве «Калыс-Ордо» планируют построить спортивный зал

Лидер парламентской фракции «Ынтымак» Марлен Маматалиев ознакомился с ходом подготовки к строительству спортивного зала для жителей Первомайского района Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Для этого в жилмассиве «Калыс-Ордо» выделят участок под строительство универсального спортивного зала, занятия там планируется проводить по различным видам спорта, однако основной упор сделают на самбо. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

По словам Марлена Маматалиева, поддержка спорта важна для воспитания здорового поколения.

«Спортивные объекты в жилмассивах помогают развивать у молодежи нравственные и физические качества, прививать им правильные ценности, также способствуют воспитанию патриотизма. А это, в свою очередь, создает все условия для процветания страны в целом», — отметил он.