В Кербене начали строить здание межрайонного центра профилактики заболеваний

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в городе Кербене Джалал-Абадской области заложил капсулу в фундамент нового здания Аксыйского районного филиала Ала-Букинского межрайонного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, нынешнее здание в непригодном состоянии и не может быть отремонтировано силами самого учреждения. В связи с этим разработали проект нового площадью 540 квадратных метров. Исполнитель ОсОО «Айлин Строй».

На встрече с коллективом больницы и местными жителями спикер кратко остановился на работе по развитию города.

«Кербен скоро превратится в развитый город, поскольку государство выделяет большие средства и реализует много проектов. В этом году завершат строительство семикилометрового канала «Ак-Терек». Ввод его в эксплуатацию имеет важное значение для региона», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Торага сообщил, что за счет выделенных государством 300 миллионов сомов в этом году реализуют ряд проектов: в селе Кашка-Суу построят специальные современные дома для туристов, а в Кербене построят новые улицы с освещением.