Госдеп США уведомил конгресс о роспуске USAID

Государственный департамент США вчера официально уведомил конгресс о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) будет распущено. В Госдепе отметили, что реорганизацию USAID проведут к 1 июля.

«Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защищать наши границы и укреплять партнерские отношения с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отклонилось от первоначальной миссии. В результате достижения оказались слишком малы, а затраты слишком высоки», — заявил госсекретарь Марко Рубио.

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По данным Reuters, департамент государственной эффективности (DOGE) сообщил сотрудникам USAID, что все должности, не предусмотренные законом, ликвидируют. Вскоре все сотрудники агентства получат письма, в которых им предложат уволиться либо 1 июля, либо 2 сентября.

В заявлении DOGE сказано, что Госдепартамент в июле-сентябре возьмет на себя оставшиеся «жизненно важные и стратегические программы помощи» USAID. При этом персонал агентства автоматически не переведут в Госдеп, который собирается провести «отдельный и независимый процесс найма».

Дональд Трамп в первый день на посту президента, 20 января, заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. После проведенных проверок Вашингтон отменил 83 процента программ агентства.