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Власть

Трамп заявил, что США введут пошлины на фармацевтическую продукцию

США введут пошлины на фармацевтическую продукцию, объявил Дональд Трамп. Об этом сообщает Politico

«Мы должны вернуть в нашу страну фармацевтические препараты и лекарства. По поводу ставки — мы рассматриваем определенную цифру, которой будет достаточно, чтобы копании ввозили продукцию в нашу страну», — сказал американский президент.

Уточняется, что Соединенные Штаты вскоре введут пошлины на импорт в страну фармацевтической продукции. Глава Белого дома пояснил, что официальное объявление о новых пошлинах будет сделано в скором времени.

Дональд Трамп подчеркнул, что эта мера направлена на то, чтобы вернуть производство лекарств и фармацевтической продукции в США.

«Но этого будет достаточно, чтобы фармацевтические компании, производители лекарств перенесли производство в нашу страну. Я больше не хочу полагаться в этом вопросе на другие государства, как это было во время COVID-19», — заявил он и добавил, что готов к заключению сделок насчет пошлин с другими странами — производителями фармацевтической продукции, например, с Великобританией. Но только в том случае, если эти сделки принесут прибыль Соединенным Штатам.

Ранее президент США ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.
Ссылка: https://24.kg./vlast/324396/
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