Скандал с утечкой данных. Дональд Трамп отказался увольнять чиновников

Дональд Трамп отказался увольнять чиновников из-за утечки сообщений об ударах по Йемену. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Фото СМИ. Дональд Трамп и его советник по нацбезопасности Майк Уолтц - виновник скандала с утечкой данных

«Я не собираюсь увольнять людей из-за фейков и охоты на ведьм. Удар был исключительно успешным — мощным и точным. Но вместо этого все обсуждают какую-то ерунду. Типичные фальшивые СМИ», — заявил президент США, отвергая возможность ухода в отставку советника по национальной безопасности Майка Уолтца и министра обороны Пита Хегсета, которые были участниками чата в Signal.

Глава Белого дома также обвинил журналистов в раздувании скандала, назвав это «очередной политизированной атакой».

Ранее Politico сообщало, что Дональд Трамп согласился, что «Уолц облажался», но решил не увольнять его, чтобы это не стало «победой» либеральных СМИ и представителей Демократической партии, недовольных утечкой.

Напомним, в Соединенных Штатах разразился скандал после того, как журналист сообщил, что его добавили в секретный чат высокопоставленных чиновников Белого дома.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно 11 марта получил от советника американского лидера по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу Houthi PC small group.

В конфиденциальном канале, помимо Майка Уолтца, находились вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей.

Суд в США обязал федеральные агентства сохранить все сообщения в чате Signal, в который случайно добавили редактора The Atlantic.

Все агентства, сотрудники которых участвовали в чате с планированием ударов по Йемену, должны сохранить сообщения, которыми они обменивались с 11 по 15 марта, постановил судья.