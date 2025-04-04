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Власть

Минюст предлагает отказаться от приема анонимных заявлений о преступлениях

Минюст предлагает отказаться от приема анонимных заявлений о преступлениях. Ведомство инициирует поправки в действующий Уголовно-процессуальный кодекс. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечают разработчики, анализ правоприменительной практики показывает, что есть многочисленные факты обращения в органы дознания, следствия и прокуратуры лиц, которые по существу не имеют отношения к складывающемуся правовому или экономическому конфликту.

«Такого рода «заявители» впоследствии не признаются потерпевшими по уголовным делам. Однако, будучи, как правило, ангажированными, заинтересованной в возбуждении уголовного дела стороной, пользуясь несовершенством уголовно-процессуального закона в этой части, они необоснованно повышают нагрузку на уполномоченные государственные органы. При этом страдают интересы самого потерпевшего, который, возможно, смог бы отыскать иную альтернативу для разрешения конфликтной ситуации (медиация, обращение в суд в гражданском порядке)», — говорится в справке-обосновании.

Минюст предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс КР понятием «ненадлежащий заявитель».

«Анонимное заявление, либо заявление о преступлениях против собственности, против порядка осуществления экономической деятельности, преступлениях в денежно-кредитной и валютной сфере, поданное физическим или юридическим лицом, не являющимся стороной имущественных правоотношений, не подлежит регистрации в Едином реестре преступлений и по нему досудебное производства не производится», — предлагает ведомство.

Речь в данном случае идет о следующих преступлениях, где имеются конкретные потерпевшие:

  • кража,
  • вымогательство,
  • мошенничество,
  • присвоение или растрата вверенного имущества, самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения;
  • приведение земель в непригодное для использования в сельскохозяйственном производстве состояниес;
  • самовольные занятие или захват помещения, здания или сооружения;
  • самоуправство;
  • причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • уничтожение или повреждение чужого имущества.

Заявления от анонимщиков также не будут регистрироваться по преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности:

  • организация финансовых пирамид,
  • незаконное использование средств индивидуализации (работ, услуг),
  • рейдерство,
  • незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну,
  • разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика,
  • подкуп спортсменов.

По преступлениям в денежно-кредитной и валютной сфере:

  • незаконная выдача кредита,
  • подделка платежных документов,
  • злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

По преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях:

  • злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций,
  • злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками,
  • превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Кроме того, имеются многочисленные факты необоснованного расширения пределов расследуемого дела.
Ссылка: https://24.kg./vlast/324898/
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