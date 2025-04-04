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Власть

Сотрудничество в сфере образования обсудили глава ЖК и секретариат ПА ОДКБ

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял руководителя секретариата Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергея Поспелова.

Стороны обсудили программу предстоящего заседания, которое пройдет в мае в Бишкеке.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что Кыргызстан уделяет особое внимание развитию сотрудничества с государствами — членами ОДКБ.

«Межпарламентские связи не только способствуют обмену опытом в сфере законодательства, но и успешной реализации договоренностей, достигнутых в рамках организации. Согласно этому, на предстоящем заседании, которое пройдет в Бишкеке, обсудят важные вопросы и примут необходимые решения», — сказал он.

Сергей Поспелов предоставил подробную информацию о повестке дня предстоящего заседания и добавил, что подготовительная работа находится на высоком уровне.

На встрече также говорилось о сотрудничестве в сфере образования. Отмечено, что совместно с высшими учебными заведениями КР разрабатывается проект модельного закона, который будет рассмотрен на очередном заседании ПА ОДКБ. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/324909/
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