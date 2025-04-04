Посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германии и Финляндии по совместительству Омурбек Текебаев заявил на своей странице в Facebook о новых возможностях для Кыргызстана в связи с изменениями в мировой торговой политике.

По словам посла, начало торговой политики Дональда Трампа ознаменовало «эпоху стратегического протекционизма». Рост пошлин, особенно на текстиль и одежду (до 30–49 процентов), привел к тому, что «многие цепочки поставок стали экономически невыгодными».

Омурбек Текебаев считает, что в этих условиях «мировые бренды ищут новые производственные площадки — надежные, выгодные, прозрачные», и Кыргызстан может стать такой площадкой.

«Мы приглашаем в Кыргызстан ведущие мировые бренды, которые утратили прежние конкурентные условия в Азии: Adidas, Nike, Puma, H&M, Zara, Levi’s», — написал посол.

Среди преимуществ Кыргызстана он отметил:

экономию на пошлинах при экспорте в США (пошлина для кыргызской продукции — 10 процентов);

квалифицированный ручной труд;

«этичное, экологичное и прозрачное производство»;

«доброжелательную регуляторную среду»;

логистику в Центральной Евразии.

Политик также перечислил необходимые шаги для реализации этой возможности: создание Экспортного центра легкой промышленности, программы привлечения транснациональных производителей, предоставление налоговых и административных льгот, а также активизацию переговоров с глобальными брендами.

Бизнесу, по мнению посла, необходимо модернизировать производство, пройти сертификацию и участвовать в международных выставках.

«Когда большие воюют — малые получают шанс. Но использовать его — это уже наш выбор», — заключил Омурбек Текебаев.