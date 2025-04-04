Глава Еврокомиссии объявила о пакете Global Gateway в 12 миллиардов евро для ЦА

Издание Politik опубликовало главное из выступления Урсулы фон дер Ляйен на саммите «ЕС — Центральная Азия»:

— Мы встречаемся в момент очередной поворотной точки. Появляются новые глобальные барьеры, перенаправляются инвестиции, и силы во всем мире ведут передел сфер влияния.

— Центральная Азия — регион гордых суверенных наций с богатой историей и огромными амбициями. Вы расположены стратегически, и это может открыть новые глобальные торговые маршруты и инвестиционные потоки.

— Хотелось бы упомянуть необходимость пересечь границы Центральной Азии и Южного Кавказа, чтобы достичь Черного моря. 30 лет эти границы были закрыты. Открытие границ с Арменией, Турцией и Азербайджаном изменит ситуацию и сделает ближе Европу и Центральную Азию.

— Регион ЦА богат критически важными минералами. В ваших странах находится 40 процентов всех мировых запасов марганца, кроме того — огромные запасы лития и графита. Минералы — это кровь мировой экономики в будущем, поэтому они привлекают других мировых игроков, но некоторые заинтересованы только в эксплуатации земных недр. Европа подходит к ситуации иначе — мы ходим быть партнерами.

— С Рогунской ГЭС в Таджикистане, где самая высокая плотина в мире, вместе с Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане Центральная Азия может стать центром производства чистой энергии для промышленности и для экспорта странам-соседям. Мы готовы вместе развивать энергетическую независимость региона.

— Сегодня я объявляю о пакете Global Gateway в 12 миллиардов евро для региона ЦА. Это объединит инвестиции Евросоюза с другими странами Европы.