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Власть

В ЖК просят не запрещать религиозным деятелям баллотироваться в депутаты

На парламентских слушаниях по законопроекту о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» нардеп Алтынбек Кылычбаев попросил не запрещать религиозным деятелям баллотироваться в парламент.

Заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Канатбек Мидин уулу ответил, что ограничения введены в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», которые приняты в январе этого года.

«Чтобы привести в соответствие законы, мы вводим эту норму. Здесь речь идет о таких религиозных деятелях, как имамы, директора медресе, сотрудники церкви», — сказал он.

Отметим, в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» запрещается вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц.

Документом также предусмотрено внесение изменений в Закон «О политических партиях», не допускающих создания политических объединений на религиозной основе, требований соблюдения принципа светскости в агитационной деятельности политических партий и запрещающих их финансирование со стороны юридических и физических лиц иностранного государства, а также религиозных организаций (объединений).

Отметим, 20 марта народные избранники приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Предлагается внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе. В стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одним из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.
Ссылка: https://24.kg./vlast/324942/
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