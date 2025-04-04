На парламентских слушаниях по законопроекту о внесении изменений в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» нардеп Айбек Алтынбеков заявил, что новая система выборов дает привилегии только для богатых и женщин.

Как и многие депутаты, он выразил недовольство числом агитаторов, разрешенным в законопроекте. По словам Айбека Алтынбекова, 1 тысячу агитаторов могут нанять только состоятельные претенденты, и попросил рассмотреть предложение о сокращении их числа.

Парламентарий спросил, что будет, если от одного избирательного округа не будет женщин-кандидатов.

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров ответил, что в таком случае выборы в этом округе не состоятся. Наличие женщин — требование закона.

Айбек Алтынбеков отметил, что на выборах в айыльные кенеши не было претендентов женского пола. Тогда, по его словам, их принудительно зарегистрировали.

«Если на выборах в Жогорку Кенеш также какую-нибудь женщину приведете насильно и она наберет один голос, то признаете ли ее депутатом?» — спросил нардеп.

«Да, и с одним голосом станет. Например, если участвуют мужчины и одна женщина, то двое мужчин, набравшие больше всего голосов, получат мандат. И женщина получит, даже если она набрала один голос, так как она единственный кандидат женского пола», — ответил Тынчтык Шайназаров.