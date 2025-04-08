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Власть

Кого не коснется амнистия. Расширен список преступлений

Президент Садыр Жапаров подписал закон об основах амнистии и порядке ее применения. Закон расширяется новыми видами преступлений, при совершении которых амнистия не применяется.

К ним относятся:

  • финансирование террористической деятельности,
  • публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
  • финансирование организованных групп и преступных сообществ,
  • незаконный оборот оружия и боеприпасов,
  • диверсия.

Эти преступления предусмотрены статьями 253, 255, 263, 267 и 325 Уголовного кодекса.
Ссылка: https://24.kg./vlast/325207/
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