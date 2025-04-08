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Власть

В прошлом году в Совет судей поступило более 500 жалоб

В прошлом году в Совет судей поступило более 500 жалоб на служителей Фемиды. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщила председатель СС КР Аида Сейдакматова.

По итогам рассмотрения заявлений, жалоб и представлений, поступивших на действия или бездействие судей, приняли дисциплинарные взыскания в отношении 50 судей.

«Кто-то получил замечание, строгий выговор, кого-то освободили от должности», — сказала Аида Сейдакматова.

Она отметила, большинство обращений касались решений судей, вынесенных по тому или иному делу, поэтому дисциплинарная комиссия отказывает в их рассмотрении.

На заседании депутаты во втором чтении одобрили законопроект, который предлагает увеличить число  членов Совета судей Кыргызской Республики с 15 до 20 человек с учетом гендерного и регионального представительства, а также с учетом того, что из 15 человек 9 являются членами дисциплинарной комиссии.
Ссылка: https://24.kg./vlast/325210/
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