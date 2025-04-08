Депутат заявила, что в судах Кыргызстана невозможно добиться справедливости

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Чолпон Султанбекова заявила, что в судах Кыргызстана невозможности добиться справедливости.

Она отметила, что в комитет поступает множество жалоб по сносу объектов, которые проводятся по республике.

Председатель Совета судей Аида Сейдакматова ответила, что статистика говорит об обратном.

«Только 9 процентов вынесенных судьями решений подвергаются обжалованию. Мы провели анализ. Из 9 процентов 7 процентов остаются в силе. И только в 2 процентах возникают споры и разногласия», — сказала она.

Она добавила, что для повышения качества отправления правосудия, ответственности судей, а также создания справедливых условий продвижения их по службе введена профессиональная оценка качества деятельности судей.