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Власть

Новым казы города Ош стал Самидин Атабаев

Фото пресс-службы ДУМК. Самидин кары Атабаев назначен казы города Оша

Самидин кары Атабаев назначен казы города Оша. Соответствующий приказ подписал муфтий Абдулазиз кары Закиров.

До этого Самидин кары занимал должность казыя мусульман Иссык-Кульской области. Ранее он также был казыем Бишкека, первым заместителем муфтия, а с января по февраль 2024 года временно исполнял обязанности главы ДУМК.

Он родился 27 декабря 1973 года в селе Комсомол Узгенского района Ошской области.
Самидин кары свободно владеет арабским, русским и турецким языками, увлекается спортом. Женат, воспитывает шестерых детей.

Напомним, в Оше чекисты задержали главу местного казыята Мирланбека Токтомушева и еще трех священнослужителей за мошенничество.

В пресс-центре ГКНБ сообщили, что сотрудники Ошского городского казыята на системной основе незаконно собирали деньги с работников мечетей и медресе, расположенных на территории южной столицы.

«Эти действия, продиктованные личными интересами отдельных представителей казыята, вызвали недовольство не только в адрес деятельности самого казыята, но и в отношении государственных органов в целом», — отметили в спецслужбах.

Позже Мирланбека Токтомушева суд отпустил под домашний арест, остальных священнослужителей заключили под стражу на месяц на время проведения следствия.
Ссылка: https://24.kg./vlast/330402/
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