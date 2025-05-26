Эмоциональная перегрузка. Недовольство Трампа Путиным прокомментировали в Кремле

Эмоциональное заявление президента США, который выразил недовольство в адрес Владимира Путина, прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Дональда Трампа связаны с эмоциональной перегрузкой. Он поблагодарил США и Дональда Трампа за приложенные «очень большие усилия» по организации переговоров о завершении боевых действий.

По его словам, начало переговорного процесса по Украине — это важное достижение.

«Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем все реакции, вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны, — сказал официальный представитель Кремля сегодня на брифинге.

Он добавил, что «зарубежные лидеры стали свидетелями попыток Киева нанести удары по территории России перед 9 Мая, эти попытки продолжаются. Россия наносит массированные удары по украинским военным целям в ответ на обстрелы Киевом мирных объектов на российской территории».

По словам Дмитрия Пескова, к новому раунду российско-украинских переговоров нужно подготовиться, пока нет понимания относительно их продолжения и возможного места их проведения.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что недоволен российским лидером Владимиром Путиным.

«Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает множество людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я давно его знаю, всегда с ним ладил, но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится», — сказал глава Белого дома в аэропорту Морристауна перед посадкой в самолет по пути в Вашингтон.

Он также обрушился с критикой на главу Украины Владимира Зеленского, заявив, что он «не приносит пользы своей стране».