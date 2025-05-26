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Власть

Кабмин Кыргызстана утвердил положение об индустриальных парках

В Кыргызстане утвердили положение об индустриальных парках. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, реализация постановления будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных задействованным государственным органом в республиканском бюджете на соответствующий и последующие годы.

Положение разработано с целью реализации Закона «О технологических парках» и устанавливает требования к индустриальным паркам, управляющим компаниям и резидентам.

«В целях создания и поддержки индустриального парка: определяется управляющая им компания; выделяются земельные участки для создания индустриального парка в порядке, установленном земельным законодательством; заключается инвестиционное соглашение между управляющей компанией индустриального парка и кабмином в соответствии с Законом «Об инвестициях в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении.

Порядок и условия осуществления деятельности резидентов индустриального парка определяются договором, заключенным между управляющей компанией и резидентом индустриального парка.
Ссылка: https://24.kg./vlast/330422/
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