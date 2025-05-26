Меморандум о межпарламентском сотрудничестве подписали Кыргызстан и Армения

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу и председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, документ включает в себя инициативы, направленные на укрепление партнерства между законодательными органами двух стран.

В рамках церемонии депутату Национального собрания Армении, руководителю парламентской группы дружбы по сотрудничеству с Кыргызстаном Алексею Сандыкову вручена Почетная грамота Жогорку Кенеша.

Передавая награду, торага подчеркнул большой вклад Алексея Сандыкова в укрепление кыргызско-армянского межпарламентского взаимодействия.

Затем Ален Симонян ознакомил делегацию Жогорку Кенеша с деятельностью Национального собрания Армении, а также провел экскурсию по залам, где проходят заседания и совещания.