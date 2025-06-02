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Власть

СМИ: Президент Казахстана уйдет с поста в 2029 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью Al Jazeera, что завершит свое пребывание у власти в 2029 году. Об этом сообщает Telegram-канал politik_ca.

Отмечается, что это личное решение главы государства и, по его словам, «требование народа».

«Президент — не ставленник бога, а менеджер, нанятый народом», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев стал президентом в марте 2019-го, сменив Нурсултана Назарбаева, правившего почти 30 лет.

В 2022 году он переизбран, получив 81,3 процента голосов.

По новой Конституции глава государства избирается на один семилетний срок без права переизбрания.

«Если Токаев уйдет в 2029-м, Казахстан ожидает первый за много лет плановый и предсказуемый транзит власти, что может укрепить имидж страны как стабилизирующего фактора в Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год в мае. Он начал карьеру в МИД, а в 1990-х и 2000-х был главой внешнеполитического ведомства РК, а также премьер-министром. 
Ссылка: https://24.kg./vlast/331210/
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