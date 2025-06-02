Озеро Иссык-Куль гибнет: Феликс Кулов напомнил о забытом проекте спасения

Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов прокомментировал недавнее выступление президента Садыра Жапарова на саммите «Центральная Азия — Италия», состоявшемся 30 мая в Астане. Глава государства поднял на форуме вопрос сохранения озера Иссык-Куль, сравнив его деградацию с экологической катастрофой, произошедшей с Аральским морем.

По словам Феликса Кулова, проблема снижения уровня воды в Иссык-Куле поднимается не впервые.

Он напомнил, что еще в советское время существовал масштабный проект переброски части стока реки Сары-Джаз в Иссык-Кульскую котловину. Планировалось строительство водохранилищ и системы тоннелей, которая позволила бы ежегодно направлять до 2 миллиардов кубометров воды в озеро и на орошение сельхозугодий.

«Река Сары-Джаз — вторая по водности в Кыргызстане после Нарына. Уже тогда правительство Китая, на территорию которого уходит часть стока, не возражало против того, чтобы до 50 процентов воды использовать в интересах сохранения Иссык-Куля», — отметил экс-премьер-министр.

По его мнению, с учетом добрососедских отношений с КНР есть основания полагать, что и сейчас китайская сторона поддержит возобновление этого проекта. Однако, подчеркнул Феликс Кулов, инициатива требует значительных финансовых и технических ресурсов — от изыскательных работ до строительства гидротехнической инфраструктуры.

«В бюджете страны таких средств нет. Без участия международных экологических организаций этот проект реализовать невозможно. Поэтому есть надежда на то, что после выступления президента проблема получит международную поддержку», — заключил он.

Озеро Иссык-Куль, по словам главы государства, за полтора столетия потеряло почти 14 метров уровня воды, а число питающих его рек сократилось более чем в три раза. Власти предупреждают: ситуация требует срочных мер, иначе Кыргызстан может столкнуться с экологической катастрофой.