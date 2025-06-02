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Власть

Лицензии теплоснабжающих компаний предлагается аннулировать без решения суда

Депутат Жогорку Кенеша Кундузбек Сулайманов предлагает аннулировать лицензнии теплоснабжающих компаний без решения суда. Законопроект вынесен для общественного обсуждения.

По мнению нардепа, несмотря на ужесточение лицензионных требований, со стороны некоторых электро-, теплоснабжающих компаний наблюдаются нарушения норм защиты прав потребителей, жизни и здоровья населения, антимонопольного законодательства при оказании услуг.

Он подчеркивает, что в случае фиксирования нарушений норм Закона «О лицензионно-разрешительной системе» лицензирующий орган принимает меры по приостановлению действия лицензий на право осуществления деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса с дальнейшей передачей материалов в судебные органы для аннулирования.

Однако судебные процессы длятся годами. К примеру, 7 декабря 2021 года ОсОО «Газторг Сервис» в нарушение договорных обязательств, без предупреждения прекратило подачу тепловой энергии для своих бытовых абонентов (130 квартир), которые на время судебных разбирательств оставались без тепла. Судебные разбирательства продлились с 3 августа 2022-го по 15 мая 2024 года. В этой связи возникла острая необходимость законодательного решения данной проблемы.

Поэтому Кундузбек Сулайманов предлагает прописать в статье 32 обсуждаемого закона норму, согласно которой «лицензия и (или) разрешение аннулируется решением суда на основании рассмотрения заявления лицензиара, за исключением лицензируемой деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса».

В документе он указал, что для прекращения действия лицензии достаточно решения лицензирующего органа в сфере топливно-энергетического комплекса.
Ссылка: https://24.kg./vlast/331236/
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