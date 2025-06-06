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Власть

В Кыргызстане изменят законы о военном положении и о ЧП. Это коснется омбудсмена

На общественное обсуждение вынесен проект конституционного закона, направленный на обеспечение парламентского контроля за соблюдением прав человека в условиях чрезвычайного и военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Согласно пояснительной записке, изменения вносятся в два базовых закона — «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Инициаторы предлагают закрепить на законодательном уровне, что деятельность акыйкатчи (омбудсмена) не может быть приостановлена даже в период действия особого режима.

Также проектом предусмотрено, что парламентский контроль за соблюдением прав и свобод граждан не подлежит ограничению в условиях военного положения. В дополнение предлагается предоставить омбудсмену право на беспрепятственное передвижение, а его транспортные средства не подлежат ограничению или досмотру, как это делается с иными участниками дорожного движения в условиях ЧП.

В пояснении к проекту указывается, что такие нормы соответствуют Конституции, а также международным обязательствам, включая Парижские принципы, Факультативный протокол ООН против пыток и другие соглашения. Отмечается также, что в период пандемии COVID-19 институт омбудсмена продолжал работу, что стало важным прецедентом в защите прав граждан при ограничениях.

Согласно информации, размещенной на сайте парламента, проект закона опубликован в открытом доступе для сбора предложений и замечаний.
Ссылка: https://24.kg./vlast/331751/
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