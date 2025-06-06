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Власть

В Кыргызстане хотят ужесточить правила долевого строительства жилья

На общественное обсуждение вынесен проект закона, предусматривающий изменения в несколько законодательных актов, регулирующих сферу недвижимости, в том числе Жилищный и Гражданский кодексы, Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и Кодекс о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Согласно документу, предлагается:

  • обязать нотариально удостоверять и регистрировать договоры долевого строительства жилья;
  • признать недействительными соглашения, оформленные без соблюдения этих требований;
  • ввести административную ответственность — штраф до 200 тысяч сомов для юридических лиц;
  • запретить строительство жилых домов на арендованных земельных участках в границах населенных пунктов.

Инициатива направлена на усиление правовой защиты граждан, участвующих в долевом строительстве, и предотвращение злоупотреблений в сфере недвижимости.

Проект размещен на официальном сайте парламента.
Ссылка: https://24.kg./vlast/331754/
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