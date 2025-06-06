Бизнес Индии приглашают к сотрудничеству в торговле, промышленности и медицине

В Нью-Дели в рамках диалоговой площадки «Центральная Азия — Индия» прошел бизнес-форум, в котором приняли участие представители госорганов, ответственные за привлечение инвестиций, а также торгово-промышленных палат и предприниматели стран региона и Индии.

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность форума, который символизирует налаживание новых партнерских отношений, обмен идеями и выявление новых возможностей и потенциала между странами.

Он отметил, что страны Центральной Азии последовательно реализуют согласованную политику устойчивого развития и процветания региона посредством продвижения региональных проектов, а также прилагают усилия по обеспечению стабильности и безопасности. Это, по его словам, способствует уверенной динамике экономического роста и повышает инвестиционную привлекательность региона. В системе взаимоотношений региона с Южной Азией особое место занимает сотрудничество с Индией.

Глава МИД КР пригласил индийские бизнес-круги к сотрудничеству в таких перспективных направлениях, как торговля, возобновляемые источники энергии, промышленность, медицина и фармацевтика.

Диалоговая площадка «Центральная Азия — Индия» создана в 2019 году.