Сколько миллиардов долларов потеряли Трамп и Маск после своей публичной ссоры

Эксперты подсчитали, сколько потеряли Дональд Трамп и Илон Маск после своей публичной перепалки.

По данным Axios, президет США, возможно, потерял за день более $1 миллиарда из-за ссоры со своим другом.

Отмечается, что падение стоимости акций на 8 процентов в Trump Media and Technology Group стоило главе Белого дома примерно $202 миллионов.

Более серьезным ударом для Дональда Трампа стало падение его мемкоина TRUMP примерно на 10 процентов, что могло стоить ему около $900 миллионов.

Bloomberg пишет, что состояние Илона Маска сократилось на $34 миллиарда из-за перепалки с Дональдом Трампом.

Состояние бизнесмена за один день снизилось до $334,5 миллиарда на фоне публичного спора с президентом США. Это крупнейший убыток, понесенный Маском за день, начиная с ноября 2021 года. При этом он по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.

Пользователи социальных сетей традиционно отреагировали на «событие» созданием мемов. Русскоязычный сегмент Сети шутит по поводу предоставления Илону Маску политического убежища в России.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX, бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск 5 июня вступили в резкий конфликт. Американский лидер, в частности, пригрозил компаниям миллиардера лишением субсидий, а тот в ответ заявил, что SpaceX немедленно прекращает эксплуатацию космического корабля Dragon.

Острая публичная фаза конфликта началась после того, как Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме подверг Илона Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

Бизнесмен заявил, что без него глава Соединенных Штатов не выиграл бы президентские выборы. Илон Маск обвинил главу Белого дома в «неблагодарности» и предложил объявить ему импичмент.