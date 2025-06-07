Президент США заявил, что атака Украины на российские аэродромы дала Кремлю повод «разбомбить их ко всем чертям». Таким образом Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста.

Фото Reuters

Ранее он говорил представителям СМИ, что просил президента России Владимира Путина не отвечать на атаку украинских дронов.

«Ну они дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Вот теперь будет удар».

Если я увижу, что РФ не идет на сделку, не останавливает кровопролитие, 5 или 6 тысяч солдат погибают каждую неделю. И не только солдаты, мирные люди тоже. Я буду использовать законопроект об ужесточении санкций, если нужно будет. Сенат дал мне такую возможность. Я пока не решил, буду ли использовать это», — сказал глава Белого дома.

Напомним, 1 июня Украина атаковала беспилотниками военные аэродромы в пяти областях России. Минобороны РФ подтвердило эту информацию, сообщив, что «несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях».