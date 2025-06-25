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Власть

В РФ расширят перечень оснований для лишения мигрантов российского гражданства

В РФ расширят перечень оснований для лишения мигрантов российского гражданства. В Государственную думу внесен депутатский законопроект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «предложили поддержать его всем нашим коллегам».

«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства Российской Федерации, включив в него:

  • совершение насильственных действий сексуального характера;
  • публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма;
  • сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны;
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;
  • оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;
  • пропаганду нацистской атрибутики или символики;
  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности», — написал он.

Ранее в Госдуме предлагали лишать мигрантов гражданства РФ за преступления сексуального характера.

Ссылка: https://24.kg./vlast/334116/
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