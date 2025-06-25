В РФ расширят перечень оснований для лишения мигрантов российского гражданства. В Государственную думу внесен депутатский законопроект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «предложили поддержать его всем нашим коллегам».

«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства Российской Федерации, включив в него:

совершение насильственных действий сексуального характера;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма;

сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны;

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;

оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;

пропаганду нацистской атрибутики или символики;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Принятие законопроекта обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности», — написал он.

Ранее в Госдуме предлагали лишать мигрантов гражданства РФ за преступления сексуального характера.