Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Исламская консультативная ассамблея (парламент) Ирана проголосовала за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, сообщает Tasnim.

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламской консультативной ассамблеи Али Харзиан заявил, что это сотрудничество останется в приостановленном состоянии до тех пор, «пока мы не обеспечим уважение неотъемлемых прав нашей страны на пользование всеми правами, указанными в статье 4 договора о нераспространении ядерного оружия, особенно на обогащение урана».

«Мы не будем сотрудничать с теми, кто засылает шпионов в нашу страну, выявляет и атакует наших ученых и ядерные центры», — добавил он.

В парламенте уточнили, что одобрены общие положения и детали плана по приостановлению сотрудничества с МАГАТЭ. Сотрудникам агентства запретят посещать страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности Ирана. Кроме того, для визита представителям МАГАТЭ будет необходимо получить разрешение Высшего совета национальной безопасности Ирана.

За такое решение проголосовали 222 депутата из 223.

Напомним, ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку Иран является участником договора о нераспространении ядерного оружия. До последнего обострения на Ближнем Востоке инспекторы МАГАТЭ регулярно посещали Иран с проверками — и в том числе фиксировали повышение уровня обогащения урана на ядерных объектах в стране.

Ситуация на Ближнем Востоке вышла из зоны эскалации. Ранее Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп заверял, что в результате консенсуса война будет окончена. Иран и Израиль объявили о победе друг над другом.