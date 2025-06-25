Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов принял японскую делегацию

Заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов встретился с главой японской компании Tarutoko Research Institute Ltd Синдзи Тарутоко. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Стороны обменялись мнениями по развитию сотрудничества в сфере кадровых ресурсов, здравоохранения, спорта и детского питания.

«Я хотел бы поблагодарить вас за личное содействие в формировании японской делегации, в состав которой вошли специалисты в области детского питания, здравоохранения, развития человеческих ресурсов и спорта. Их участие очень важно для социального развития Кыргызстана, особенно в сферах здравоохранения, трудовой миграции, молодежной политики и спорта», — отметил Эдиль Байсалов.

Кроме того, Эдиль Байсалов затронул вопросы сотрудничества в организации стажировок и программ временного трудоустройства молодых специалистов Кыргызстана в Японии для получения передового опыта для их дальнейшего внедрения в нашей стране.