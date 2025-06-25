Жогорку Кенеш дал согласие на утверждение перечня населенных пунктов высокогорья

На заседании Жогорку Кенеша депутаты дали согласие на проект постановления кабинета министров Кыргызской Республики «Об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных в высокогорных зонах Кыргызской Республики».

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Ализа Солтонбекова рассказала, что в рамках инвентаризации, проводимой межведомственной комиссией, актуализируется перечень населенных пунктов, расположенных в условиях высокогорья.

По ее словам, обсуждаемый перечень утвержден в 1997 году. В 2025-м из него вывели 61 село, так как их больше не существует. И 33 новых населенных пункта включены в обновленный список.

Всего в перечень включен 791 высокогорный и труднодоступный населенный пункт. Из них 464 сел считаются высокогорными.

Напомним, кабмин предлагал увеличить высоту, которая считается высокогорьем, до 2 тысяч метров над уровнем моря. Для живущих и трудящихся в таких условиях граждан предусмотрены компенсации и доплаты.

Жогорку Кенеш с предложением кабмина не согласился и решил оставить все, как прежде. Однако позже стало известно, что в подписанном президентом варианте документа указана высота 2 тысячи метров над уровнем моря.

Депутаты выразили недовольство и создавали рабочую группу.