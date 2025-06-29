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Власть

РФ заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила

Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила пребывания. Об этом сегодня в Чолпон-Ате заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

пресс-службы МИД РФ
Фото пресс-службы МИД РФ

В рамках официального визита в Кыргызстан он и министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев обсудили трудовую миграцию.

Сергей Лавров отметил, что Россия придает важное значение соблюдению иностранцами правил пребывания в стране.

Он сообщил, что стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, а также поблагодарил Бишкек за его позицию по конфликту в Украине.

Напомним, в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Госдума приняла пакет законов, касающихся российской миграционной политики, и продолжает инициировать новые.

С 30 июня 2025 года стартует второй этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства. В соответствии с новыми правилами иностранцам, въезжающим в Россию по безвизовому режиму, в том числе гражданам Кыргызской Республики, нужно не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы пройти регистрацию в мобильном приложении RuID.
Ссылка: https://24.kg./vlast/334606/
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