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Власть

Но надо работать. Сергей Лавров признался, что хотел бы отдохнуть на Иссык-Куле

Министр иностранных дел России признался, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль, но придется работать. Об этом Сергей Лавров сказал на переговорах с главой МИД Жээнбеком Кулубаевым в Чолпон-Ате.

пресс-службы МИД РФ
Фото пресс-службы МИД РФ

«Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте, на озере Иссык-Куль, будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — сказал он.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства РФ находится с официальным визитом в Кыргызстане. Сергей Лавров также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и встретится с президентом страны Садыром Жапаровым.
Ссылка: https://24.kg./vlast/334607/
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