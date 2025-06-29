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Власть

Камчыбек Ташиев побывал в Чаткале и внепланово пришел в местный роддом

Камчыбек Ташиев внепланово посетил Чаткальский районный родильный дом. Он ознакомился с состоянием здания, поинтересовался ситуацией с наличием медицинского оборудования и дал задание руководителям соответствующих структур полностью отремонтировать этот роддом, сообщается на странице главы ГКНБ в Facebook.

Уточняется, что Камчыбек Ташиев также встретился с местными жителями и поделился радостной новостью: многодетные матери района могут рассчитывать на помощь в размере до 2 миллионов сомов. По его словам, поскольку Чаткал — это горный регион, расположенный выше 1 тысячи 800 метров над уровнем моря, каждая семья получит возможность участвовать в специальной программе.

Глава ГКНБ сказал, что определенное количество акций горнодобывающих предприятий Чаткальского района будет передано государству. Он подчеркнул, что их теперь будет курировать госкомитет.

По словам Камчыбека Ташиева, деятельность каждого руководителя в Джалал-Абадской области будет проверена.
Ссылка: https://24.kg./vlast/334608/
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