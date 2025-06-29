Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Чолпон-Ате.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызская Республика придает приоритетное значение развитию многопланового партнерства с Российской Федерацией, которое последовательно укрепляется в духе союзничества и стратегического взаимодейставия.

Он также отметил, что Россия остается важнейшим торгово-экономическим партнером Кыргызстана. Прямые инвестиции из РФ демонстрируют положительную динамику, а Российская Федерация продолжает оставаться крупнейшим инвестором в экономику страны.

Особое внимание Садыр Жапаров уделил роли Российско-Кыргызского фонда развития, назвав его одним из ключевых инструментов в укреплении инвестиционного сотрудничества. И обозначил положительные изменения в экономике республики, подчеркнув, что за последние три года КР добилась значительных результатов.

«Кыргызстан уверенно движется по пути устойчивого развития и прогресса. В числе наших приоритетов — энергетика, транспорт, цифровизация, туризм, а также освоение редкоземельных и критически важных минеральных ресурсов», — сказал президент.

Сергей Лавров передал слова приветствия от лидера России Владимира Путина.

«То, что главы государств задают тон в налаживании взаимодействия, решении задач, которые возникают в самых разных областях, обязывает и нас, как министров иностранных дел, активно обеспечивать скоординированную работу всех органов государственной власти», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также подчеркнул, что, помимо двусторонних планов, есть регулярные задачи, которые решаются в рамках интеграционных процессов на общем пространстве СНГ. Это и Содружество, и Евразийский экономический союз, и ОДКБ, где сейчас КР председательствует.

Сергей Лавров также отметил значимость проводимых в Кыргызстане реформ и выразил готовность России к дальнейшему расширению сотрудничества по ключевым направлениям.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию союзнических отношений и углублению взаимодействия на международной арене.