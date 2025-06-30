Гражданство по рождению в США. Верховный суд ограничил блокирование указа

Верховный суд США ограничил полномочия федеральных судей по блокированию указа Дональда Трампа о гражданстве по рождению.

Он постановил, что федеральные суды не могут заблокировать исполнение указа президента, ограничивающего право на гражданство по рождению для детей нелегальных и временных мигрантов и туристов, пишет The Guardian.

Ранее любой из более чем тысячи судей Соединенных Штатов в 94 окружных судах — низшем уровне федерального суда, который занимается судебными разбирательствами и выносит первоначальные решения, — мог выносить общенациональные запреты, которые немедленно останавливали политику правительства во всех 50 штатах.

В соответствии с постановлением Верховного суда теперь суды могут защищать только конкретных истцов, а не всех потенциально пострадавших от запрета Дональда Трампа.

Это означает, что в 22 штатах, оспаривающих указ главы государства, право на гражданство по рождению сохраняется, а в 28 остальных юрисдикциях может быть отменено. Это вносит серьезную путаницу и правовую неопределенность, что, вероятно, приведет к новым судебным разбирательствам, говорится в статье.

Указ № 14160 под названием «Защита смысла и ценности американского гражданства» издан 20 января этого года. Документ отказывает в автоматическом получении американского гражданства по рождению детям, появившимся на свет в США, если их мать находится в стране незаконно либо на временной основе, а отец не является ни гражданином, ни постоянным резидентом на момент рождения ребенка. Мера должна была затронуть детей, родившихся через 30 дней после подписания документа — 19 февраля 2025-го и позже.