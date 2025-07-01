Подписан новый Водный кодекс Кыргызстана: что изменилось?

Президент Садыр Жапаров подписал новый Водный кодекс, который вступит в силу через шесть месяцев. Документ заменит более 15 устаревших нормативных актов и направлен на создание современной и прозрачной системы управления водными ресурсами страны.

Главные изменения коснулись управления и охраны водных объектов, тарификации водопользования и упрощения законодательной базы. В частности, теперь ирригационные сооружения сельских округов будут переходить в государственную собственность, что позволит обеспечить стабильное орошение и справедливый сбор платежей с пользователей воды.

В Водном кодексе впервые подробно прописаны понятия «водный объект» и «водохозяйственное сооружение», а также установлены строгие требования по охране водных территорий. Запрещаются возведение строений и посадка деревьев вдоль каналов и дренажных систем, что призвано предотвратить экологические риски и аварийные ситуации.

Важным изменением стало введение единой тарифной системы на использование воды. Ранее полив сельхозугодий зачастую был бесплатным, теперь за водопользование придется платить всем, кроме случаев тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это позволит повысить эффективность использования водных ресурсов и снизить финансовую нагрузку на государство.

Кроме того, новый кодекс регламентирует взаимодействие с соседними государствами по вопросам трансграничных вод. Кыргызстан закрепил право на получение компенсаций и контролирует совместное использование водных ресурсов в рамках международных соглашений.

Закон также предусматривает легализацию прудового хозяйства и аквакультуры через создание государственного реестра, что должно поддержать развитие рыбного промысла в республике.