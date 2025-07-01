В Казахстане теперь запрещено носить никабы в общественных местах. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о запрете ношения одежды, препятствующей распознаванию лица.

Исключения сохраняются для случаев, предусмотренных законом, выполнения служебных обязанностей, в медицинских целях, при погодных условиях и другое.

Напомним, в Кыргызстане в январе этого года подписан закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. За ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Президент Садыр Жапаров высказывался против ношения никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отмечая, что это важно для сохранения общественной безопасности. Муфтият поддержал его, подчеркнув, что никаб не обязателен к ношению среди мусульманок.