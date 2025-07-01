Кабмин утвердил новые правила оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в стране. Эти изменения направлены на упрощение и ускорение миграционных процессов.
Согласно новому постановлению, порядок оформления резидент-карты будет действовать до 1 июля 2026 года. Также внесены изменения в перечень документов, необходимых для легального пребывания и продления разрешения на проживание.
Какие документы теперь считаются основанием для пребывания:
- виза;
- разрешение на проживание (вид на жительство);
- резидент-карта Кыргызстана;
- статус «Кайрылман» («Возвращенец»);
- «Мекен-карта» (карта на возвращение на родину)
Если другие международные соглашения не предусматривают иное, то именно эти документы считаются основанием для пребывания и продления разрешений.
Другие важные изменения:
- слово «каттоо» (регистрация) из правил убрали, что упрощает процедуру оформления;
- органы, отвечающие за миграцию, получат новые функции по оформлению и контролю документов.
Постановление вступает в силу сегодня.