«Полная бредятина»: Кулов ответил на публикацию о Ташиеве и «дрейфе» от России

Политик Феликс Кулов высказался на своей странице в Facebook по поводу статьи, вышедшей на сайте одного очень крупного российского информационного агентства, в которой затронуты кыргызско-российские отношения, в свете проходящего визита президента Садыра Жапарова в РФ.

Он процитировал часть статьи: «В частности, в ней известный российский политический аналитик почему-то затронул вопрос о возможности досрочных парламентских выборов. И выдвинул следующую версию: «Фактическое управление страной осуществляет дуумвират Жапаров — Ташиев. Но в реальности всеми вопросами внутренней жизни республики управляет глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Ему подчинен и парламент. Ташиев довольно активен во внутренней политике и экономике. Его поддерживает «англосакское лобби». Так что склоняюсь к версии: Киргизия все больше дрейфует в сторону от России. И недалек тот час, когда Киргизия объявит о выходе или как минимум о приостановке членства в ОДКБ, или ЕАЭС, или обеих одновременно. Проведение такой масштабной операции перед выборами представляется рискованным, что и объясняет необходимость досрочных выборов».

В ответ Феликс Кулов отметил: «Полная бредятина, высосанная из пальца. Во-первых, вопрос о необходимости досрочных парламентских выборов поднимался года два назад. Об этом писал и я. Более того, официально направлял свои предложения руководству страны. Основным аргументом является то, что парламентские и президентские выборы практически проводятся в одно время, и это может вызвать проблемы прежде всего финансового и организационно-технического характера.

Никакой политикой тут и близко не пахнет.

Во-вторых, по поводу возможного выхода или приостановки членства нашей республики в ОДКБ или ЕАЭС: опровержением могут служить следующие слова президента Садыра Жапарова, которые он высказал во время встречи с Владимиром Путиным, цитирую: «Между нашими странами имеется полное доверие, политических разногласий и противоречий нет».

В-третьих, активность Камчыбека Ташиева, которую можно увидеть по его поездкам по стране, объясняется очень просто. Он не только руководитель ГКНБ, но при этом еще и заместитель председателя кабмина.

И вся эта его «активность», как заместителя председателя правительства, проводится по личному заданию президента. О чем на каждой встрече подчеркивал сам Ташиев. Феликс Кулов

Что касается поддержки «англосакского лобби». Если под этим «лобби» имеются в виду представители различных НПО, блогеры и другие «господа», которых условно относят к прозападным, «англосакским», то, наоборот, им не нравится то, что делает Ташиев, проводящий жесткую борьбу с теми, кто наносит ущерб народу и государству. Более того, в последнее время мы наблюдаем, как, к примеру, Госдеп США решил поместить наших граждан в список нежелательных «гостей» наряду со многими африканскими государствами и еще при этом закрывает некоторые свои представительства, которые ранее активно работали в Кыргызстане».

Высказался Феликс Кулов и о внешней политике республики.

«Российский аналитик выдвинул версию о «дрейфе» Кыргызстана от России. Скорее всего, можно предположить обратное. Стало заметным, что Кремль вынужден больше, чем раньше, отвлекаться на свои другие проблемы, которые связаны с проведением СВО.

Для нас с учетом прежде всего геополитических моментов всегда стратегическими партнерами есть и будут страны, с которыми мы граничим и имеем тесные, прежде всего экономические отношения, и главными из них являются РФ и КНР. Но при этом мы, что вполне объяснимо, стараемся развивать и поддерживать отношения с другими странами. Многовекторность не означает «дрейфа» от кого-то и для кого-то. Эту аксиому полезно знать тем, кто пытается анализировать внешнюю политику и позицию нашего государства», — резюмировал он.

Напомним, что Садыр Жапаров находится с рабочим визитом в Москве, где провел переговоры с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным в узком и расширенном составах.