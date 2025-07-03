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Власть

Эдиль Байсалов представил заместителей министра науки, высшего образования

Заместитель председателя главы кабмина Эдиль Байсалов представил новых заместителей министра науки, высшего образования и инноваций КР — Нурлана Омурова и Айбека Чотонова.

По данным пресс-службы кабмина, представление состоялось в рамках расширенного совещания с участием руководства министерства, а также ректоров всех государственных и частных высших учебных заведений страны по обсуждению кардинального обновления университетских программ и учебных планов.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что перед новым руководством министерства стоят масштабные задачи по модернизации системы высшего образования и научной сферы.

«В системе образования необходима новая энергия, компетентность и последовательность. Мы должны вместе реализовать необходимые реформы. Нам предстоит совместная работа по актуализации учебных программ, развитию научной деятельности, интеграции инноваций, цифровизации процессов и расширению международного сотрудничества. Вузы должны стать не только образовательными учреждениями, но и центрами общественного развития, генерации знаний и инноваций. Мы обязаны заложить прочный фундамент для подготовки конкурентоспособных кадров будущего», — заявил Эдиль Байсалов.

По итогам встречи определены первоочередные направления реформ.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335030/
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