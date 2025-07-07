Мальдивы, Бали, Дубай. Куда депутаты Жогорку Кенеша ездили в командировки

Депутаты Жогорку Кенеша 26 июня закрыли четвертую сессию VII созыва и ушли работать с избирателями в регионах. В августе у парламентариев каникулы.

Но депутаты заняты не только разработкой и принятием законов. Всегда много вопросов вызывали их многочисленные зарубежные командировки. На вопрос, сколько их всего было за год и сколько средств на них потратили из бюджета, в пресс-службе Жогорку Кенеша так и не ответили.

Но мы изучили раздел «Участие депутатов в заседаниях ЖК» на сайте законодательного органа и выяснили, кто из парламентариев и куда чаще всего ездил.

Любительница экзотических направлений

В день завершения сессии парламента депутат Эльвира Сурабалдиева находилась в столицеПрошло около двух недель, но пока ни нардеп, ни пресс-служба Жогорку Кенеша не опубликовали информацию о цели поездки.

В январе народная избранница побывала в Дубае. Но подробностями рабочей поездки депутат также не поделилась, нет информации и на сайте ЖК. Но это не единственная ее поездка в этот город. В 2023 году она участовала в выставке ATM Dubai — 2023 в составе официальной делегации КР.

В апреле этого года в Дубае побывал и вице-спикер Нурланбек Азыгалиев. В чем заключалась цель командировки, тоже не сообщили.

В октябре Эльвира Сурабалдиева посетила город Денпасар в Индонезии. Она участвовала в конференции Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию. Но этим командировка не закончилась. Она также съездила на остров Бали и ознакомилась с работой детского приюта и женских кризисных центров.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Эльвира Сурабалдиева в Индонезии

В командировку, чтобы поддержать жену

Нардеп Эмиль Токтошев 21 мая был в командировке в городе Катманду (Непал). В эти дни его супруга Рысгуль Акимжанова пыталась покорить высочайшую вершину Эверест и сделала это со второй попытки 27 мая, о чем первым и сообщил ее муж.

Интересно, что оплачиваемая за счет бюджета рабочая поездка депутата совпала с личной поездкой его супруги. Какую работу от Жогорку Кенеша выполнял в Катманду нардеп и почему не оформил отпуск?

Фото Facebook. Депутат ЖК Эмиль Токтошев с супругой Рысгуль Акимжановой

Кто колесил по Европе

Во время четвертой сессии депутаты Жогорку Кенеша побывали в более 10 европейских странах.

В декабре нардеп Суйунбек Омурзаков отправился в Париж (Франция). В середине апреля депутат Эльдар Сулайманов побывал во Франфурте-на-Майне (Германия). В середине марта народные избранницы Эльвира Сурабалдиева, Лейла Лурова и Гуля Кожокулова были в Лондоне (Великобритания). Но отчета о рабочих поездках общественность не увидела.

В июне народные избранники Камила Талиева, Медербек Алиев, Нурланбек Азыгалиев обсудили в Хельсинки (Финляндия) гендерное равенство в парламентах.

В том же месяце парламентарии Чингиз Айдарбеков, Эльдар Абакиров и Нилуфар Алимжанова провели встречи в Берлине (Германия) с представителями Фонда имени Конрада Аденауэра, депутатом Бундестага Йоханнесом Фолькманом, послом КР в ФРГ Омурбеком Текебаевым и другими.

В апреле его коллеги Айсаракан Абдибаева и Нурбек Алимбеков побывали в другом французском городе Страсбурге. Они участвовали в весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В осенней сессии ПАСЕ в октябре 2024-го участвовал вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев.

В марте Дастан Бекешев посетил Женеву. Он участвовал в 12-й сессии Международного парламента по толерантности и миру (IPTP). После него в апреле туда отправился Чингиз Айдарбеков на Региональный форум по устойчивому развитию, организованный Европейской экономической комиссией ООН.

В это же время их коллега Замирбек Мамасадыков посетил Всемирную выставку цветов в Нидерландах.

«В Голландии, считающейся родиной тюльпанов, я близко ознакомился с бизнесом в этой отрасли, посетил теплицы и предприятия. Цель поездки — оказать поддержку предпринимателям в Кыргызстане, занимающимся выращиванием цветов», — написал депутат на своей странице в соцсетях.

За время четвертой сессии депутаты Медербек Алиев, Арсланбек Эгембердиев, Данияр Толонов, Мирлан Самыйкожо и вице-спикер Нурланбек Азыгалиев в разное время посетили столицуПарламентарии участвовали в конференциях по вопросам миграции, сессиях комиссий ООН, зимней сессии ПА ОБСЕ.

В феврале в Брюсселе побывали Лейла Лурова, Гулшаркан Култаева, Гуля Кожокулова и Жылдыз Садырбаева. Депутаты обсудили с Европейским парламентом вопросы сотрудничества, включая экономику, экологию и права человека.

В конце мая народные избранники Шарапаткан Мажитова и Илимбек Кубанычбеков участвовали в международном мероприятии по гендерному равенству в Сараево (Босния и Герцеговина).

Депутаты Аида Исатбек кызы, Нилуфар Алимжанова, Улан Примов, Ырысбек Атажанов, Миргул Темирбаева, Кубанычбек Самаков, Замирбек Мамасадыков и Айсулуу Мамашова разными группами посетили города Анкару, Стамбул, Анталию в Турции.

Поездки в Восточную Азию

Парламентарии также активно посещают страны Восточной Азии. За неполный год депутаты побывали в разных городах Китая.

Так, Камила Талиева, Азамат Исраилов, Гулсункан Жунушалиева, Бактыяр Калпаев, Исхак Масалиев, Гуля Кожокулова, Джайлообай Нишанов, Медер Алиев, Динара Ашимова, Нурланбек Азыгалиев, Улан Примов, Чолпон Султанбекова, Илимбек Исраилов, Султанбай Айжигитов (уже бывший депутат ЖК), Чингиз Айдарбеков в разном составе посетили города Пекин, Ханчжоу, Чэнду, Сиань, Урумчи.









В декабре депутаты Камила Талиева, Винера Раимбачаева и Лейла Лурова обсудили глобальное питание детей в Осаке (Япония).

В апреле Чингиз Айдарбеков встретился с министрами обороны и юстиции Японии. Они обсудили пенитенциарную систему, внедрения международного опыта в сфере исполнения наказаний, возможности сотрудничества в рамках устойчивого развития.

В октябре 2024-го депутат Алишер Козуев побывал во Вьетнаме, а именно в его столице Ханое. О целях поездки информации нет.

Командировки в Штаты

В начале июня Дастан Бекешев участовал в работе 18-й сессии конференции по Конвенции ООН о правах инвалидов в Нью-Йорке. Помимо этого, в ноябре он побывал в Камбодже, в мае — в Тбилиси. Так, за сессию нардеп съездил за границу минимум четыре раза. Если учитывать, что он был еще в Женеве.

В апреле нардеп Улугбек Ормонов посетил первый открытый чемпионат США по кыргыз курошу в Цинциннати (штат Огайо).





В марте депутат Джамиля Исаева (бывший вице-спикер) в составе делегации Кыргызстана участвовала в 69-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке.

В конце октября 2024 года Эльдар Абакиров отправился в командировку в Штаты. Но подробностей рабочей поездки нет, кроме того, что он встретил в Вашингтоне своего бывшего ученика. Об этом он оставил заметку в своих соцсетях.

К соседям

Пожалуй, самой посещаемой депутатами Жогорку Кенеша страной в СНГ является Россия. С сентября по июнь больше половины депутатов разными группами побывавали ви других городах.

Следующим частым направлением стал Азербайджан. Столицу Баку в разное время посетили Эльдар Сулайманов, Айбек Маткеримов, Винера Раимбачаева, Динара Ашимова и Арсланбек Малиев.

В Узбекистане депутатские группы посетили Ташкент, Бухару и Хиву.

С рабочими поездками парламентарии также были в Казахстане, Беларуси и Туркменистане.