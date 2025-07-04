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Власть

Садыр Жапаров завершил визит в Азербайджан и вернулся на Иссык-Куль

Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства и президент Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия средней школы имени «Айкөл Манас» в селе Хыдырлы Агдамского района.

Затем Садыр Жапаров принял участие в представлении карабахских лошадей «Победа», состоявшемся в историко-культурном центре «Имарат» в Агдаме.

Во второй день визита президент выступил на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Тема: «Новое видение Организации экономического сотрудничества для надежного и климатически устойчивого будущего».

Отметим, в мероприятии приняли участие главы государств и правительств Азербайджана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Завершив рабочий визит, сегодня Садыр Жапаров вернулся в Иссык-Кульскую область.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335261/
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