15:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Госсекретарь Марат Иманкулов выступил на Форуме народной дипломатии в КНР

Государственный секретарь Марат Иманкулов сегодня выступил с программной речью на тему «Укрепление народной дружбы, продвижение устойчивого развития» на Форуме народной дипломатии и Форуме городов — побратимов ШОС в Шэньяне (КНР). Об этом сообщает пресс-служба президента.

В мероприятии участвовали представители стран — участниц ШОС, руководители городов, регионов, общественных и научных кругов для обсуждения перспектив взаимодействия в гуманитарной и муниципальной сферах.

«В мире ощущается острый дефицит диалога, взаимопонимания и сотрудничества. Именно народная дипломатия играет важную роль в совместном реагировании на вызовы современности. Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует модель международных отношений, основанную на взаимном доверии, выгоде, равноправии и стремлении к совместному развитию», — подчеркнул госсекретарь.

Он отметил положительную динамику кыргызско-китайского взаимодействия и акцентировал внимание на том, что по итогам государственного визита Садыра Жапарова в КНР установлено всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписаны совместная декларация об углублении сотрудничества и ряд межгосударственных соглашений. Кроме того, между двумя государствами активно взаимодействуют более 35 городов-побратимов.

Марат Иманкулов также сообщил о намерении Кыргызской Республики в период своего председательства в ШОС в 2026 году провести в стране Форум глав регионов государств — членов Содружества, отметив его значение как площадки для выработки решений по цифровизации, устойчивому развитию и повышению инвестиционной привлекательности.

Отдельное внимание уделено развитию электронной торговли и цифровой кооперации. В рамках укрепления сотрудничества в этой сфере КР планирует проведение Молодежного цифрового форума ШОС.

В завершение выступления госсекретарь отметил, что народная дипломатия — это не только культурный диалог, но и инвестиции в устойчивое будущее наших государств. Кыргызстан открыт к взаимодействию по всем направлениям, в том числе гуманитарным, образовательным, туристическим и экономическим.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335263/
просмотров: 2768
Версия для печати
Материалы по теме
Форум глав регионов государств — членов ШОС предлагает провести Кыргызстан
Кыргызстан принял участие в 20-й встрече секретарей советов безопасности ШОС
Кыргызстан хочет провести встречу министров по цифровым технологиям стран ШОС
Индия дистанцировалась от заявления ШОС по ударам Израиля по Ирану
Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
ШОС может расширить состав участников — идет обсуждение вопроса
ШОС может получить статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств
Кыргызстан придает исключительно важное значение своему участию в ШОС
Глава ГКНБ встретился с директором антитеррористической структуры ШОС
В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм
Популярные новости
Россия первой в&nbsp;мире официально признала Исламский Эмират Афганистан Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Налоговая и&nbsp;Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину Налоговая и Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину
Фото дня. Мэр Оша в&nbsp;рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала Фото дня. Мэр Оша в рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль