15:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Кыргызстан и Иран обсудили вопрос упрощения миграционных процедур

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республикой Иран в Бишкеке Голамом Хоссейна Ядегари.

пресс-службы МИД КР
Фото пресс-службы МИД КР

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Особое внимание уделено совместным мерам по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан КР и ИРИ, находящихся на территории обеих стран. Обсуждались также возможные пути упрощения консульских и миграционных процедур, направленных на повышение эффективности и доступности государственных услуг.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335279/
просмотров: 1092
Версия для печати
Материалы по теме
Иран сообщил о серьезном повреждении своих ядерных объектов
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Зона конфликта. МИД провел эвакуацию еще одной группы кыргызстанцев из Ирана
Вооруженный конфликт. В посольстве Ирана в Бишкеке открыта книга соболезнований
Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом
За час до перемирия. Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Глава МИД КР призвал к мирному разрешению конфликта на Ближнем Востоке
Эскалация на Ближнем Востоке: в войну намерены включиться другие страны
Центрифуги ядерного завода в Натанзе повреждены, если не разрушены — МАГАТЭ
О праве Ирана на проведение ядерных исследований заявил президент страны
Популярные новости
Россия первой в&nbsp;мире официально признала Исламский Эмират Афганистан Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Налоговая и&nbsp;Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину Налоговая и Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину
Фото дня. Мэр Оша в&nbsp;рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала Фото дня. Мэр Оша в рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль