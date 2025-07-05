Кыргызстан и Иран обсудили вопрос упрощения миграционных процедур

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызстана Сейтек Жумакадыр уулу встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республикой Иран в Бишкеке Голамом Хоссейна Ядегари.

Фото пресс-службы МИД КР

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Особое внимание уделено совместным мерам по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан КР и ИРИ, находящихся на территории обеих стран. Обсуждались также возможные пути упрощения консульских и миграционных процедур, направленных на повышение эффективности и доступности государственных услуг.