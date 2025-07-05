15:28
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Форум глав регионов государств — членов ШОС предлагает провести Кыргызстан

Государственный секретарь Марат Иманкулов выступил на Форуме народной дипломатии и Форуме городов-побратимов ШОС в Шэньяне (Китай) с программной речью на тему «Укрепление народной дружбы, продвижение устойчивого развития».

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

«В мире ощущается острый дефицит диалога, взаимопонимания и сотрудничества. Именно народная дипломатия играет важную роль в совместном реагировании на вызовы современности. Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует модель международных отношений, основанную на взаимном доверии, выгоде, равноправии и стремлении к совместному развитию», — сказал он.

По его словам, между двумя странами активно взаимодействуют более 35 городов-побратимов.

Марат Иманкулов также сообщил о намерении Кыргызстана в период своего председательства в ШОС в 2026 году провести в стране Форум глав регионов государств – членов ШОС, отметив его значение как площадки для выработки решений по цифровизации, устойчивому развитию и повышению инвестиционной привлекательности.

Отдельное внимание было уделено развитию электронной торговли и цифровой кооперации. В рамках укрепления сотрудничества в этой сфере Кыргызстан планирует проведение молодежного цифрового форума ШОС.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335283/
просмотров: 1080
Версия для печати
Материалы по теме
Госсекретарь Марат Иманкулов выступил на Форуме народной дипломатии в КНР
Кыргызстан принял участие в 20-й встрече секретарей советов безопасности ШОС
Кыргызстан хочет провести встречу министров по цифровым технологиям стран ШОС
Индия дистанцировалась от заявления ШОС по ударам Израиля по Ирану
Обострение на Ближнем Востоке. Страны ШОС выступили с заявлением
ШОС может расширить состав участников — идет обсуждение вопроса
Марат Иманкулов: Ничто не мешает чекисту стать хорошим госсекретарем
Кадровые перестановки во власти: что известно о новых силовиках и госсекретаре
Провокациями в Центральной Азии могут отвлечь РФ от Украины — глава Совбеза КР
ШОС может получить статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств
Популярные новости
Россия первой в&nbsp;мире официально признала Исламский Эмират Афганистан Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей Председатель ГКНБ подарил двухкомнатную квартиру матери шестерых детей
Налоговая и&nbsp;Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину Налоговая и Таможенная службы будут подчиняться напрямую кабмину
Фото дня. Мэр Оша в&nbsp;рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала Фото дня. Мэр Оша в рыболовной шляпе поручил освободить берега Увамского канала
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль