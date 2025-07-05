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Власть

Садыр Жапаров еще не ознакомился с новыми нормами законопроекта о СМИ

В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров ответил на вопрос, будет ли он подписывать новый закон о СМИ, одобренный депутатами Жогорку Кенеша и вызвавший недовольство медиасообщества.

Отметим, новый законопроект «О средствах массовой информации» находится на рассмотрении главы государства. Журналисты и международное сообщество выразили обеспокоенность по поводу норм, которые были внесены отдельными депутатами парламента на последней стадии принятия документа.

«Я еще не ознакомился с этим законом. После ознакомления я либо подпишу его, либо верну с возражениями», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, 25 июня депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли законопроект «О средствах массовой информации». В одобренной депутатами версии проекта закона ужесточены требования к СМИ.

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Закон о СМИ. Депутаты предлагают вернуть норму об обязательной регистрации

Ранее комитет по защите журналистов (CPJ) призвал президента Садыра Жапарова наложить вето на новый закон о средствах массовой информации.

Ряд журналистов, медиаэкспертов, юристов, которые являются участниками рабочей группы по доработке проекта закона, выступили с обращением к президенту, торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу, депутатам парламента и главам международных агентств, организаций в Кыргызстане. Они попросили власти Кыргызстана оставить шестую редакцию законопроекта.

Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный, шестой вариант законопроекта о СМИ. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена. При обсуждениях предыдущих версий документа больше всего представители медиа выступали против введения обязательной регистрации.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335290/
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