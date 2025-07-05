Садыр Жапаров еще не ознакомился с новыми нормами законопроекта о СМИ

В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров ответил на вопрос, будет ли он подписывать новый закон о СМИ, одобренный депутатами Жогорку Кенеша и вызвавший недовольство медиасообщества.
Отметим, новый законопроект «О средствах массовой информации» находится на рассмотрении главы государства. Журналисты и международное сообщество выразили обеспокоенность по поводу норм, которые были внесены отдельными депутатами парламента на последней стадии принятия документа.
«Я еще не ознакомился с этим законом. После ознакомления я либо подпишу его, либо верну с возражениями», — сказал Садыр Жапаров.
Напомним, 25 июня депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли законопроект «О средствах массовой информации». В одобренной депутатами версии проекта закона ужесточены требования к СМИ.
Ранее комитет по защите журналистов (CPJ) призвал президента Садыра Жапарова наложить вето на новый закон о средствах массовой информации.
Ряд журналистов, медиаэкспертов, юристов, которые являются участниками рабочей группы по доработке проекта закона, выступили с обращением к президенту, торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу, депутатам парламента и главам международных агентств, организаций в Кыргызстане. Они попросили власти Кыргызстана оставить шестую редакцию законопроекта.
Отметим, в январе на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил компромиссный, шестой вариант законопроекта о СМИ. Он доработан Министерством культуры совместно с медиасообществом и юристами. Документом предусмотрены запрет на цензуру, защита источников информации. Также там указаны нормы, в каких случаях деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена. При обсуждениях предыдущих версий документа больше всего представители медиа выступали против введения обязательной регистрации.