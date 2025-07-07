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Власть

Трамп прокомментировал решение Маска создать новую партию: Он слетел с катушек

Президент США прокомментировал намерение Илона Маска создать новую партию. По словам Дональда Трампа, тот «слетел с катушек».

«Мне грустно при виде Илона Маска, который полностью слетел с катушек... Он даже хочет создать третью партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах — Система, похоже, на них не рассчитана», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Напомним, богатейший человек мира Илон Маск потратил на предвыборную кампанию Дональда Трампа сотни миллионов долларов, после победы успел поработать в администрации президента. Потом два соратника поссорились.

На минувшей неделе президент США подписал «большой прекрасный закон», который среди прочего предполагает снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и безопасность на границе. До этого документ был принят Конгрессом с небольшим перевесом голосов. Документ представляет собой комплексную экономическую программу, воплощающую ключевые предвыборные обещания главы Белого дома.

Именно этот законопроект стал яблоком раздора между Трампом и Илоном Маском. В соцсети X Илон Маск, говоря о законопроекте о сокращении расходов, назвал его долговым рабством, увеличивающим потолок госдолга страны на $5 триллионов. Соратники устроили публичную перепалку, которая продолжалась несколько дней.

Илон Маск объявил, что создаст новую Партию Америки, которая призвана стать альтернативой Республиканской и Демократической партиям.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335347/
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