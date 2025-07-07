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Власть

Саммит БРИКС: заявления Владимира Путина и реакция Дональда Трампа

XVII саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро. Участники обсуждают ключевые темы мировой политики. Ряд государств-членов представлен на уровне министерств. А лидеры Китая и России не поехали в Бразилию. Владимир Путин участвовал в заседании по видеосвязи.

«Однополярная система обслуживала интересы «золотого миллиарда», но сейчас модель «либеральной глобализации» изживает себя», — заявил Владимир Путин на саммите БРИКС.

По его словам, в мире происходят кардинальные изменения, уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого «золотого миллиарда», сказал Путин. Ей на смену идет более справедливый многополярный мир, центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков.

Он добавил, что БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления. Из года в год нарастают авторитет и влияние объединения в мире. У организации много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

«БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения по паритету покупательской способности, например G7. НА БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40 процентов мировой экономики», — подчеркнул лидер РФ.

По данным Путина, доля применения рубля и нацвалют в расчетах с государствами БРИКС в 2024 году составила 90 процентов. Применение нацвалют в торговле между странами БРИКС неуклонно растет, нужно его расширять, отметил он.

Президент США отреагировал на заявления, прозвучавшие на саммите.

«Соединенные Штаты введут дополнительные торговые пошлины в размере 10 процентов против государств, которые поддерживают политику БРИКС», — написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены дополнительные пошлины. Дональд Трамп уточнил, что исключений не будет.
Ссылка: https://24.kg./vlast/335358/
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