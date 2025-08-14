17:56
Темир Сариев: 10 лет в ЕАЭС подтвердили правильность выбора Кыргызстана

На международной научно-практической конференции «10 лет Кыргызской Республики в ЕАЭС» президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев отметил, что вступление в союз было осознанным стратегическим шагом.

«За десятилетие Кыргызстан получил доступ к единому рынку в 180 миллионов человек, рост ВВП — с 430,5 миллиарда до 1,6 триллиона сомов, увеличение внешнеторгового оборота до $16 миллиардов и значительные социальные льготы для трудовых мигрантов», — сказал он.

Среди проблем Темир Сариев назвал сохраняющиеся барьеры в санитарно-ветеринарной и технической сферах, очереди на границах и административные ограничения для мигрантов.

В качестве решений предложено усилить исполнение решений ЕЭК и создать отдельную полосу на границах для граждан ЕАЭС.
