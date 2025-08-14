Развитие торговли и транспорта обсудили власти Кыргызстана и Афганистана

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с исполняющим обязанности министра промышленности и коммерции Афганистана Нуруддином Азизи.

Глава кабмина отметил, что Кыргызстан поддерживает усилия действующих афганских властей по экономическому восстановлению, укреплению мира и стабильности. По его словам, республика активно участвует в международных и региональных программах, форумах, направленных на развитие Афганистана.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах торговли, транспорта, текстильной промышленности, энергетики, образования и здравоохранения. Особое внимание уделили вопросам создания новых транзитных маршрутов для укрепления региональной взаимосвязанности и развития экономик стран Центральной Азии.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что в торгово-экономической сфере у Кыргызстана и Афганистана есть большой потенциал, особенно в транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и легкой промышленности.

Нуруддин Азизи выразил признательность за гостеприимство и передал приветствие от имени и.о. премьер-министра Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда. Он подтвердил готовность афганской стороны к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.